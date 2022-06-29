FETÖ'cüler cezaevinde koronavirüs saçtı! Bile isteye hastalığı yaydılar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini dahi menfaat sağlamak için kullandığı ortaya çıktı. Cezaevindeki FETÖ'cüler terör suçlarını da geçici izin kapsamına aldırmak için koğuşlarda bile isteye Kovid-19 mikrobu yaydı. Ortak kullanım alanlarında hastaların eşyalarını dolaştıran FETÖ'cüler virüsü cezaevi geneline bulaştırdı.

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Yalan ve iftiralarla türlü oyunlara başvuran Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) cezaevlerinde yaymaya çalıştığı ortaya çıktı. Kovid-19 salgınının etkisini gösterdiği dönemlerde bir karar alınmış ve açık cezaevinde bulunan bazı hükümlüler tahliye edilmişti. Ancak uyuşturucu, terör ve cinsel taciz/istismar gibi suçlardan yatan hükümlüler bu Kovid-19 izni kapsamı dışında tutulmuştu.

Bilerek virüs yaydılar

FETÖ'cülerin terör suçlarını da izin kapsamına almak için cezaevlerinde Kovid-19 mikrobu yaymaya çalıştığı tespit edildi. İstihbarat birimleri tarafından hazırlanan rapora göre örgüt üyeleri hastaların kişisel eşyalarını diğer koğuşlara attı. Ortak kullanım alanlarına da hastaların bakım eşyaları kullanılarak virüs bulaştırıldı.

Mağduriyet propagandası

Kovid-19 yayıldıktan sonra da sosyal medya üzerinden mağduriyet propagandası yapıldı. Bu yolla hem terörden içerde bulunan tutuklu ve hükümlüler Kovid-19 izni kapsamına sokulmak istendi hem de cezaevi yönetimleri baskı altına alındı. Cezaevinde bulunan FETÖ'cü teröristlerin örgütten gelen talimatla tutukluluk süresinin son yılında şartlı tahliyeye olumlu cevap veren cezaevlerine nakil istedikleri de istihbarat birimlerince hazırlanan raporlara yansıdı.

İtirafçıların peşindeler

FETÖ'nün örgüt içerisinde etkin bir biçimde faaliyet gösterdikten sonra itirafçı olan ve örgüte dair kritik bilgiler veren itirafçıların peşine düştüğü de raporlara yansıdı. Avukatları ve yargı içindeki kriptoları aracılığı ile itirafçı olanların ifade tutanaklarında geçen iletişim bilgilerini ele geçirdiği öğrenildi. İtirafçıların adreslerine giden ya da yurt dışına kayıtlı telefonlarla arayan FETÖ'cülerin itirafçılara tepki göstererek hain yaftalaması yaptığı da tespit edildi. Örgütün verdiği talimatlarla itirafçı olanların beyanları sonrasında gözaltına alınan FETÖ'cülerin ailelerinin itirafçıların evlerine giderek ifadelerini geri çekmeleri için baskı kurdukları da belirlendi.

(YENİ ŞAFAK)