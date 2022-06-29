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Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye sözleri: Yunanistan bir piyon

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye sözleri: Yunanistan bir piyon

YUNANİSTAN ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor" dedi.

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BELÇİKA merkezli Euractiv haber sitesine mülakat veren Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirdi.

Çipras, söylem düzeyinde artan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, "Bizi endişelendiriyor çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü şu an yükselişte" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin 'yatıştırıcı güç' imajına dikkati çeken Çipras, "Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor" ifadelerini kullandı.

"Diyalog kanalları açık olmalı"
Çipras, kendisinin 4,5 yıllık başbakanlığı süresince de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde zor zamanlar yaşandığına dikkati çekerek, "Recep Tayyip Erdoğan her zaman Erdoğan'dı. Son aylarda başka biri olmadı. Daha zor zamanlarda bile diyalog kanallarının açık kalması için sıkı çalıştık. Yunan tarafı olarak bunun için çalışıyorduk" değerlendirmesinde bulundu.

Tansiyonu yükselten tarafın Türkiye olduğunu iddia eden Çipras, hükümetin diyalog kanallarının açık kalması için aktif bir yol izlememesini 'ihmalkarlık' olarak nitelendirdi.

Çipras, Miçotakis'in mart ayındaki İstanbul ziyaretinin ardından sakin bir yaz beklentisinin büyük bir gerginliğe dönüşmesinin açıklanamaz olduğunun altını çizerek mevcut iletişimsizliğin tehlike doğurabileceğine işaret etti.

"Sahada katkı kolay olmaz"
Türk-Yunan ilişkilerinde dış güçlerin Yunanistan'a desteğine değinen Çipras, "Biz istikrarlı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) ve ABD güçlerinin diplomatik katkısını istedik. Sahada katkının kolay olacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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