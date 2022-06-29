Survivor Nisa'dan Adem Kılıççı'ya tepki çeken sözler: Çok iğrenç bir insansın

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Nisa ve Adem arasında dün akşam yaşanan olay programa adeta damga vurdu. Oyun alanında önce Adem'le tartışan ve kaybettikten sonra Çekçe dilinde sert sözler söyleyen Nisa olay yarattı.

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Survivor'da dün akşam nefes kesen bir yarı final mücadelesi yaşandı. Survivor'da İstanbul öncesi son kez karşı karşıya gelen yarışmacılar, yarı final koltuğunu garantilemek için mücadele etti.

SMS'e çıkacak ilk isim 1. yarı final oyunu sonrasında Ayşe olurken, 2. yarı final oyununda ise şoke eden anlar yaşandı. Adem ve Nisa arasında oyun sonu yaşanan tartışma adeta damga vurdu.

Oyunu kıl payı kaybedince yere yığıldı

Survivor 2022 All Star'da dün akşam oynanan 2. yarı final mücadelesinde yarı final koltuğunu garantileyen ilk isim Batuhan Karacakaya oldu. Daha sonrasında yarı final koltuğunu kapmak için mücadele eden Nisa ve Adem arasında şok bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından tekrardan mücadeleye başlayan Nisa ve Adem son ana kadar mücadele etti. 5 olanın kazanacağı oyunda Nisa ve Adem'in skoru 4'tü. Kazanan yarışmacının yarı final koltuğuna oturacağı son oyunda, Nisa oyunu kıl payı kaybedince adeta yere yığıldı.

"Çok iğrenç bir insansın"

Oyun sonu Adem'in kazanmasının ardından yere yatan Nisa, Çekçe dilinde söylediği sözlerle izleyenleri hayrete düşürdü. Nisa kaybettiği oyun sonrası Adem'e, "O bunu hak etmiyor. Çok iğrenç bir insansın" sözleriyle dikkat çekti.

Oyun sonrası yere serilen ve hüngür hüngür ağlayan Nisa'ya yardım etmek için yanına giden Adem, gördüğü tepki karşısında şoke oldu.

Nisa'nın Çekçe kullandığı sözleri anlamayan fakat yanına gidip yardım etmek isteyen Adem'e Nisa tepki gösterdi. Adem'in, "Nisa kalk istersen" sözleri sonrasında karşılık veren Nisa, "Yok sağ ol senin olmana gerek yok" diyerek dikkat çekti.