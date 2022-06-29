İşadamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi? Ali Ağaoğlu kimdir son durumu nasıl

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ali Ağaoğlu'nun durumuna ilişkin hastaneden yeni bilgiler geldi. Ünlü işadamının kalbine stent takıldığı öğrenildi.

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İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağaoğlu'nun bugün saat 11:00’de Ataşehir’deki iş yerinde aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldığı ve kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

Kalbine stent takılan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yarına kadar hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi.

Ali Ağaoğlu kimdir? Eşleri ve çocukları...

Ali İbrahim Ağaoğlu 3 Mart 1954'te Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiş Türk müteahhit ve iş insanıdır. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakmıştır. 2017 itibarıyla 1 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 27. insanıdır.

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990’lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10'uncu sırada yer aldı. Mart 2013 itibariyle Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu halen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Nikahlı ve nikahsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.

Birincisi: Sema Ağaoğlu ile evlendi. Hala evli görünüyorlar. Alican (d.1992) ve Sena (1995) adında bir oğlu bir kızı var.

İkincisi : Ayten Alpar ile yaşadı. Mertcan (2006) adında bir oğlu var.

Üçüncüsü : Rus sevgilisi Sophia Larina

Dördüncüsü : Petek Ertüre (1981) ile birlikte yaşıyor. “Ali Ege” (Mayıs 2013) adında bir oğlu var.

Ali Ağaoğlu’nun bunlardan başka Burcu.K. adlı bir kadından, (2004) E.İ. Ağaoğlu isminde bir erkek çocuğu daha vardır. Ağaoğlu bu 4’üncü çocuğunu, 2005 yılında mahkeme kararıyla kabul etmek zorunda kaldı.