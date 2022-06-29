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Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi! Kız arkadaşını vurup intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi! Kız arkadaşını vurup intihara teşebbüs etti

BATMAN özel bir hastanede görevli sağlık memuru 23 yaşındaki Şervan Dilaver A. iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine 29 yaşındaki arkadaşı Kübra S.'yi silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.

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 Batman Pazaryeri Mahallesi’nde iddiaya göre, Şervan Dilaver A. ve Kübra S. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi vurdu; daha sonra intihara teşebbüs etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki  yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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