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Temel Karamollaoğlu: İktidarın seçimi 100 binde bir kazanma ihtimali bile yok

Temel Karamollaoğlu: İktidarın seçimi 100 binde bir kazanma ihtimali bile yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, 2023 seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanacağını söyledi.

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2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bunlardan biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

"Yüzde 100 kazanırız diyemem ama yüzde 99 kazanırız"
Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta sonu seçime ilişkin olarak, "Yüzde 100 kazanırız diyemem ama ‘Yüzde 99 kazanırız’ diye düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Bu ifadelerin ardından haftalık basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, seçimler yaklaşırken iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"Kazanmalarının 100 binde bir ihtimali de yok"
Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmasında 100 binde bir ihtimalin bile kalmadığını belirten Saadet Partisi Lideri, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu ifade etmiştim, seçimleri yüzde 99,99 muhalefet kazanır demiştim. 10 binde 1, 100 bin de 1 ihtimal de bırakmıştım. Fakat iktidar ortağı Sayın Bahçeli'nin bunun üzerine sarf ettiği nezaketsiz sözler gösteriyor ki, bu 100 binde bir ihtimal de yok. Çünkü mantık aynı, zihniyet aynı değişmiyor ve böyle giderse problemlerin çözüme kavuşması da mümkün gözükmüyor. İşte bugün diyorum ki, seçimleri Allah'ın izniyle iktidar kaybedecek, biz kazanacağız."

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