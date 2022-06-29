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MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye'miz istediğini almıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli: Türkiye'miz istediğini almıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında yapılan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Bahçeli, Türkiye'nin istediği kazanımları elde ettiğini vurgularken, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" dedi.

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NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi. Anlaşma sonrası söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı.

Bahçeli'den övgü dolu sözler
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

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