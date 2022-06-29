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DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs vakaları artıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs vakaları artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 110 ülkede artış gösterdiğine dikkati çekerek salgının bitmediği uyarısında bulundu.

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Basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Kovid-19'un alt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarını tetiklediğini belirten Ghebreyesus, "Küresel vaka artışlarında yüzde 20 yükselme görülürken DSÖ'nün 3 bölgesinde ölüm oranları arttı" dedi.

Ghebreyesus, "Salgın değişim gösteriyor. Virüsle mücadelede ilerleme kat ettik fakat salgın henüz bitmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde test, vaka bildirme ve genom sıralamalarının azalmasından ötürü DSÖ'nün virüs takip kabiliyetinin sınırlandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Mevcut Omicron varyantının takibi ve bundan sonra belirecek varyantların analizi giderek zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, mevcut vaka artışlarının Kovid-19'u daha tehlikeli hale getirmemesi için aşılamanın önemine dikkati çekerek 'son 18 ayda dünyada 12 milyardan fazla aşı dozunun dağıtıldığı' bilgisini paylaştı.

Dünya genelinde sağlık çalışanları ve 60 yaş üzeri kişilerin aşılanma oranının yüzde 75 olduğunu kaydeden Ghebreyesus, ülkelere 'nüfuslarının en az yüzde 70'ini aşılama' çağrısında bulundu.

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