LGS sonuçları açıklandı mı saat kaçta açıklanır MEB nereden LGS sonucuna bakılır?

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin girdiği lise giriş sınavı LGS sonuçları bugün, yani 30 Haziran'da açıklanıyor. 5 Haziran'da yapılan LGS sınav sonuçlarının en geç 12.00'a kadar MEB sonuç sorgulama ekranında TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulanacak. Peki LGS sonuçlarına nereden bakılır, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı

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LGS sonuçları açıklanıyor, kritik saatler başladı. 5 Haziran'da 81 ilde yapılan lise giriş sınavı LGS sonuçları bugün saat 12.00'a kadar MEB sonuç ekranından erişime açılacak. Daha önceki sınav sonuçlarını takvimden daha erken duyuran MEB'in LGS sonuçlarını gece yarısı erişime açacağı da beklentiler arasında. LGS sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulanacak. LGS sonuçları posta yolu ile adreslere yollanmayacak.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak:

GS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanmasının ardından belli olacak.

LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanmış ve lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de temmuz ayının başında alınması bekleniyor.

LGS tercihleri nereden yapılır:

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

2022 LGS taban puanları açıklandı mı:

MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından LGS sonuçları açıklanmasıyla 2022 LGS taban ve tavan puanları da netlik kazanacak.

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

Yüzdelik dilim hesaplama: Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.