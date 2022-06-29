Turizmde bayram hareketliliği! Milyonlarca kişi yollara çıkacak

Kurban Bayramı tatili ile resmi tatil 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi ve iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'un idari izin olarak açıklanması hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirirken acenteler vasıtasıyla yaklaşık 1 milyon kişinin bu dönemde tatile çıkması bekleniyor.

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Arife günü ile birlikte 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl aynı haftaya denk geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'u idari izin olarak açıklamasıyla 9,5 günlük tatil hem tatile çıkacakları hem de turizmcileri sevindirdi. Arife gününde yarım gün yıllık izin alan vatandaşların 10 gün tatil yapması da mümkün oluyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bayram döneminde hem yerli hem yabancı turist talebinde canlılık beklediklerini ifade ederek, "Resortlarda hem yerli hem yabancı talebi dikkati çekerken, İstanbul otellerinde de yabancı ziyaretçiler açısından yoğunluk olacak" dedi.

Eresin, İstanbul'da ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika'dan girişlerde artış gözlendiğine işaret ederek bayram döneminde İstanbul'da dolulukların ortalama yüzde 80-90'larda seyretmesini beklediklerini aktardı.

Tatilcileri uyaran Eresin, şunları kaydetti: "Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarmak isteriz. Dolandırıcılar otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açıyor, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağlıyor. Aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılıyorsa bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolü mutlaka yapılmalı. Online siteler üzerinden satın alım sonrası, otelden de rezervasyonlarının yapıldığının teyit edilmesini ısrarla tavsiye ediyoruz."

"Turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yapılan açıklamada bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve bunun erken açıklanmasının turizm sektöründeki hareketliliğe pozitif yansıyacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımız zaten planlamalarını ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmıştı. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Acentelerimiz vasıtasıyla bu bayramda yaklaşık 1 milyon kişinin tatile çıkmasını öngörüyoruz. Bu rakama ailelerini ziyaret edenleri de eklediğimizde sayı çok daha artıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bayram dönemi için beklenen dolulukların destinasyon ve tesis bazlı değişim göstermekle birlikte tatil dönemi yaklaştıkça ilginin genel olarak arttığı aktarılarak, "Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bayramda popüler destinasyon ve otellerde dolulukların yüksek rakamlara çıkmasını öngörüyoruz" denildi.

Bayram dönemi rezervasyonlarında Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme'nin ön plana çıktığı bildirilen açıklamada Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek ve Lara bölgelerine talep bulunduğu, Karadeniz bölgesinde de hareketliliğin mevcut olduğu, aynı zamanda kültür turlarına da yoğun ilgi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığı belirtilerek, "Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor" ifadeleri kullanıldı.

Kurban Bayramı döneminde vatandaşların bütçelerine göre farklı turizm segmentlerinde tatil planlaması yaptığı aktarılan açıklamada, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 lira, 4 yıldızlı otellerde 1400 lira, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin lira seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin liradan başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor" denildi.