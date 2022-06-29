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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Valilik açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Valilik açıklama yaptı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık" şeklinde konuştu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde kaydedilen deprem 15,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık" dedi.

Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş ise deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Öztaş, depremin Malatya-Sivas sınırında meydana geldiğini anlatarak, "Şu an ilgili ekiplerle, bölgedeki köylerle irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

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