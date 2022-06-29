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Süleyman Soylu çocukları kırmadı: Helikoptere bindirdi

Süleyman Soylu çocukları kırmadı: Helikoptere bindirdi

Süleyman Soylu, çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Helikopterle gökyüzünde turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Bakan Soylu karayolu bağlantısı kesilen Şarköy’e helikoptere ulaştı.

Çocukların isteğini geri çevirmedi
Bakan Soylu, burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi.

Büyük sevinç yaşadılar
İHA'nın aktardığına göre; Bakan Soylu’nun çocukların helikopterle gezdirilmesi talimatını vermesinin ardından ilk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

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