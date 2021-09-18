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Antalyaspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Antalyaspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Lider durumda bulunan Kartal, deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise Beşiktaş karşısında galibiyet arıyor. Peki; Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Kartal, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Antalyaspor - Beşiktaş

Stat: Antalya
Hakem: Ali Şansalan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Makuaru, Wright 

Beşiktaş: Mert, Necip, Mehmet, Montero, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Gökhan, Kenan, Batshuayi

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