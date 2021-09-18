Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Lider durumda bulunan Kartal, deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalıyor ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Kartal, 10 puan ve averajla haftaya lider başladı. Ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Antalyaspor: 2 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

42' GOOLL!! Antalyaspor, Haji Wright'ın attığı golle öne geçti! Sağ kanattan topla buluşan Andrea Poli savunmanın arkasına koşu yapan Haji Wright'a doğru ara pasını gönderiyor. Ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Haji Wright sağ ayağıyla yerden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturuyor.

31' Michy Batshuayi'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Naldo'dan seken top kaleci Ruud Boffin'de kalıyor.

28' Ceza sahası içinde havalanan topta altıpasta Paul Mukairu'nun kafa vuruşunda kaleye yönelen topu son anda Josef De Souza müdahale ederek uzaklaştırmayı başarıyor.

19' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin'in vuruşunda top kalenin üstünden dışarı auta gidiyor.

5' Gökhan Töre'nin kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşunda top Antalyaspor savunmasından dönüyor.

3' Kenan Karaman'nin sağ kanattan yaptığı ortasıyla topla buluşan Michy Batshuayi'nin ceza sahası yayından vuruşu Veysel Sarı'nın müdahalesi ile uzaklaşıyor.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Makuaru, Wright

Beşiktaş: Mert, Necip (Pjanic), Mehmet (Rıdvan), Montero, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Gökhan, Kenan, Batshuayi