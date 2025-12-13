BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
AK PARTİ

AK Parti'de 108 başkan değişti

AK Parti'de 108 başkan değişti

AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı, şubat ayında gerçekleştirilen 8. Olağan Kongre’den bu yana teşkilat yapılanmasında dikkat çekici bir değişim sürecine imza attı.

Parti yönetimi, bu dönemde sekizi il başkanı, 100’ü aşkın ilçe başkanı olmak üzere 108’den fazla bölgede değişikliğe giderek teşkilat yapısını yeniden şekillendirdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, yapılan değişikliklerin partinin sahadaki gücünü artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek “Teşkilatımızı güçlendirmek için zaman zaman başvurduğumuz araçlardan biri de görev değişiklikleridir. İhtiyaç görüldüğünde uygulanır” değerlendirmesinde bulundu.

Son değişiklik Ankara, Mersin,Bitlis

AK Parti’de en son değişiklik önceki gün yapıldı. Ankara’nın Etimesgut, Ayaş ve Güdül ile Mersin’in Tarsus, Akdeniz ve Mut, Bitlis’in de merkez ilçe başkanlığında değişikliğe gidildi. 

AK Parti, 23 Şubat’ta düzenlediği 8. Olağan Kongresine girerken ilçelerde yüzde 65, illerde yüzde 75 değişim gerçekleştirmişti. Değişimlerin peyderpey sürmesi bekleniyor.

