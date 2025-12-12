BIST 11.311
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İLKE TV’de katıldığı canlı yayında partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını yanlışlıkla “Ekrem Erdoğan” şeklinde söyleyerek dikkat çeken bir dil sürçmesine imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken dili sürçtü. Özel, İmamoğlu için yanlışlıkla "Ekrem Erdoğan" ifadesini kullandı.

ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA TARİHE GEÇEN DİL SÜRÇMESİ

İLKE TV'de canlı yayınlanan programda gündeme dair soruları yanıtlayan Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini telaffuz etmek isterken tarihe geçen bir dil sürçmesine imza attı.

'BİZİM ADAYIMIZ BELLİ EKREM ERDOĞAN'

Özel, "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan." ifadesini kullandı.

Yaptığı hatayı saniyeler içinde fark eden CHP lideri Özel durumu, "Ee, Ekrem İmamoğlu" diyerek düzeltmeye çalıştı. Özel'in bu anlık dil sürçmesi, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

