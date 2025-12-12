BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.896,49
HABER /  SPOR

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşması golsüz eşitlikle sona ererken, iki takım da puanını 15’e yükseltti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. 

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 15'e yükseltti. 

Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Gençlerbirliği de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama: Hoşumuza gitmeyebilir
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama: Hoşumuza gitmeyebilir
AFAD duyurdu 2 bölgemizde arka arkaya 2 korkutan deprem
AFAD duyurdu 2 bölgemizde arka arkaya 2 korkutan deprem
ABD medyasından İstanbul için büyük deprem uyarısı
ABD medyasından İstanbul için büyük deprem uyarısı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan temaslarını tamamladı
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Gazze kararı! Resmen kabul edildi
Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Gazze kararı! Resmen kabul edildi
Meteoroloji’den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü
Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş