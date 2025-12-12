Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşması golsüz eşitlikle sona ererken, iki takım da puanını 15’e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 15'e yükseltti.

Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Gençlerbirliği de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.