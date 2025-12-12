BIST 11.311
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu

Türk yük gemisi CENK-T', Ukrayna’nın Odessa kentinde limana yaklaştığı sırada vuruldu. Düzenlenen saldırıda ilk bilgilere göre ölü veya yaralı bulunmazken, saldırının nedeni ve gemide oluşan hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna açıklarında bulunan Türk yük gemisi olan CENK-T gemisine saldırı gerçekleşti.

İlk gelen raporlara göre gemide ölü veya yaralı bulunmadığı aktarılırken, olayla ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, saldırının nedeni ve geminin maruz kaldığı hasarın boyutuna ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini ifade etti. Olayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik güçleri ve denizcilik yetkilileri araştırmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'den İsrail ve Gazze kararı! Resmen kabul edildi
Meteoroloji’den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
