Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu

Türk yük gemisi CENK-T', Ukrayna’nın Odessa kentinde limana yaklaştığı sırada vuruldu. Düzenlenen saldırıda ilk bilgilere göre ölü veya yaralı bulunmazken, saldırının nedeni ve gemide oluşan hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna açıklarında bulunan Türk yük gemisi olan CENK-T gemisine saldırı gerçekleşti.

İlk gelen raporlara göre gemide ölü veya yaralı bulunmadığı aktarılırken, olayla ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, saldırının nedeni ve geminin maruz kaldığı hasarın boyutuna ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini ifade etti. Olayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik güçleri ve denizcilik yetkilileri araştırmalarını sürdürüyor.