Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM lokantasında stajyerlere yönelik taciz iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 3 yeni mağdurun başvurusu sonrası 4 aşçının gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 çocuk mağdurun daha başvurusu üzerine 4 aşçının gözaltına alındığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Meclis Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından , 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği belirtilmişti.

20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bunun neticesinde aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada "Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.” denilmişti.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Stajyer öğrencinin başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G., sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklanmıştı.

5 PERSONELLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ CEZALAR

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine 20 Kasım'da başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığı bildirilmişti.

Şikayete konu olayın derinleştirildiği, 2 stajyerin daha benzer şikayetleri olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, sosyal ağlar üzerinden mesaj yoluyla stajyerlerle yakınlık kurma girişimlerinde bulunduğu tespit edilen 1 aşçı için devlet memuriyetinden çıkarma, işçi statüsündeki 2 aşçı için iş akdinin sonlandırılması teklifinde bulunulduğu belirtildi. Disiplin hükümlerine aykırı fiilleri tespit edilen 1 aşçı ile 1 aşçıbaşı için ise disiplin cezası verilmesinin istendiği bildirilmişti.

Disiplin raporunun bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

“Titiz ve kapsamlı şekilde yürütülen soruşturma süreci ile ilgili olarak şeffaflık ilkesi gereğince siyasi parti gruplarımız bilgilendirilmiş ve her türlü bilgi, belge paylaşımına açık olunduğu ifade edilmiştir. Konunun kamuoyuna yansımasından önce soruşturmayı derhal başlatan, iddiaları ciddiyetle takip eden ve disiplin hukukuna aykırı fiillerin tespiti üzerine gerekli disiplin cezalarını tatbik eden TBMM idari teşkilatı olarak bundan sonra da bu ve benzeri suç iddialarına karşı adli makamlarımızla koordineli şekilde aynı kararlı tavrı sergilemeye devam edeceğin bilinmesini isteriz.”

“PSKİKOSOSYAL DESTEK BAŞLATILDI”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatılmıştı.

Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurgulamıştı.