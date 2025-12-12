BIST 11.311
DOLAR 42,70
EURO 50,16
ALTIN 5.909,89
HABER /  DÜNYA

Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü

Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu kapsamında yaptıkları görüşmede ikili ilişkilerin gelişimini ve ortak projeleri ele aldı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-İran arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz gelişiyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 13, bu yılın 9 ayında ise yüzde 8 arttı." ifadesini kullandı.

Putin, İran ile Buşehr Nükleer Santrali ve "Kuzey-Güney" koridoru dahil çeşitli alanlarda ortak projeler hayata geçirdiklerini, doğal gaz, elektrik ve tarım alanlarında işbirliğini geliştirdiklerini dile getirdi.

İran'ın nükleer programı dahil uluslararası konularda etkileşim halinde olduklarını belirten Putin, "İran'ı Birleşmiş Milletler'de destekliyoruz. Dışişleri bakanlarımız sürekli temas halinde." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Rusya ile imzaladıkları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Uluslararası arenada siyasi duruşumuza destek vermenizden dolayı minnettarız." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...
7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ilk toplantı! TÜRK-İŞ katılmadı Bakan Vedat Işıkhan'a dosya sundu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ilk toplantı! TÜRK-İŞ katılmadı Bakan Vedat Işıkhan'a dosya sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü