7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...

7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...

TBMM Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

-CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,
-CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt,
-İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban,
-CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan,
-CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,
-İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun,
-CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.

