Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı Çiğdem Turan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turan, Güllü’nün vefatından 3-4 gün önce aralarında geçen bir konuşmayı anlattı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı Çiğdem Turan SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"'Sana ihtiyacım var bunlar beni öldürecek' dedi"

Turan, Güllü’nün vefatından yalnızca 3-4 gün önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı:

-Güllü bana 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi. 42 yıldır dostumdu, kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir anne, evladına böyle bir şey yapabilir mi?

"Tuğyan kaosla beslenen biriydi"

-Tuğyan, çocukluğundan beri agresif bir çocuktu, kaosla beslenen biriydi. Güllü maalesef onun hatalarını örtbas etti.

-Güllü, Tuğyan’ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşıydı. Bu olayın, Tuğberk'in de ufak bir payı olduğunu düşünüyorum.

-Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra korkular içinde yaşıyordu. O kadar çok kavgaya girmemeye çalışıyordu.

"Aralarına hep ben giriyordum"

-Güllü'nün alkole karşı bağışıklığı vardı, çok fazla etkilenmezdi. Ancak Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvet kullanmaya başlamıştı. Aralarına hep ben giriyordum.

