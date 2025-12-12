BIST 11.291
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci'nin (2) cenazesi araçla camiye getirildi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, çocukların babası Emrah Çelikkol ile bazı yakınları katıldı.

Çelikkol, bu sırada çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki bir evde, 11 Aralık gecesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde bulunan 4 çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol’un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.

