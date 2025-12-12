BIST 11.291
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti

ANKARA'da oturanlar 2026 yılının finalini ulaşım zammı ile yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte tam öğrenci bileti 26 liradan 35 liraya çıktı. Öğrenci bileti ise 17 lira oldu.

ANKARA'da ulaşım ücretleri belediye meclisinde alınan kararla zamlandı. Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantıda "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu. AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Tam bilet ne kadar oldu aktarma ücreti 

Yeni tarifeye göre:
-Tam bilet: 26 liradan 35 TL yükseltildi.
-Öğrenci bileti 13 TL’den 17 TL’ye çıktı.

-İndirimli aktarma 8 TL’den 10 TL’ye, tam aktarma 12,50 TL’den 17 TL’ye çıkarıldı.
-Otobüs–metro aktarma ücreti 23 liradan 25 TL'ye çıktı

DOLMUŞ ZAMMI KABUL EDİLDİ
Dolmuş ücretlerine zam da sırada. Belediye meclisi toplantısında dolmuş ücretlerine zam yapılması da kabul edildi. Ancak nihai rakamlar UKOME toplantısından sonra açıklanacak.

