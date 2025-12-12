MHP'li Semih Yalçın'dan Özdemir İnce'ye: Fosilleşmişsiniz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa'nın Türkiye ziyaretini eleştiren MHP'ye tepki gösteren Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'ye bir kez daha yüklendi. Yalçın, "Maalesef siz de çoğu solcu eski tüfek gibi eskide kalmış, fosilleşmişsiniz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın sosyal medya hesabından Özdemir İnce’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Özdemir'in geçtiğimiz haftaki yazısında "Sen AKP’nin koskoca stepnesi değil misin, aç telefonu ortağına “Lan oğlum bu ne iştir” de,“Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmam” de." ifadelerine tepki gösteren Yalçın, ilk yanıtında İnce'yi köprü altı çocuğu üslubu içinde olmakla eleştirmişti.

MHP'li Semih Yalçın'ın son açıklaması:

ÖZDEMİR İNCE'YE İNCE İNCE MUKABELE

Sayın Özdemir İnce, size verdiğimiz ilk cevapla bütün komplekslerinizi ortaya döktüğümüze göre, hedefi 12’den vurmuşuz demektir. Olanca nezaketiniz yanında iğneleyici, üsttenci, bilgiç ve nobran bir üslupla bize mukabele etmişsiniz. Bu arada kendinizi de bir hayli methetmişsiniz. Bırakın da sizi tanıyanlar, bilenler övsünler. Ben, size akademik kariyerimi anlatmaktan hicap ederim. Ayrıca MHP ve Ülkücüler hakkındaki ön yargılarınız, her solcu entelektüelin iflah olmaz hastalığını yansıtıyor. Allah aşkına, Ükücüleri ve MHP’yi anlatan kaç kitap okudunuz?

Kaç Ülkücü ile diyalog kurdunuz? Kaç MHP’li ile bir masaya oturup sohbet ettiniz? Önce hedef aldığınız o büyük harekete ve mensuplarına değer vermeyi öğrenin, onları tanımayı deneyin. Ne yazık ki çoğu solcu aydın ve yazar gibi siz de okumadan, öğrenmeden hakkımızda esaslı fikir sahibiymiş gibi tefsir-i şerif yuvarlıyorsunuz.

MHP’nin, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ve siyasette temsil ettiğimiz Türk milliyetçiliğinin çağdaşlığını tartmak da sizin gibi sözde "çağdaş", müstemleke tipi aydınlara düşmez. Önce dünyanın gidişine, sonra da Türk milliyetçiliği ülküsünün Türk siyasi hayatında oynadığı başat role bakmalı ve Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmelisiniz. Maalesef siz de çoğu solcu eski tüfek gibi eskide kalmış, fosilleşmişsiniz."