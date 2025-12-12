Altın 6 bin liraya gidiyor gümüşte inanılmaz şeyler oluyor! İslam Memiş'ten bomba açıklama
2025'i tırmanışla geçiren altın ve gümüş yıl sonu yaklaşırken de dur durak bilmiyor. Gümüş, ons başına 60 dolar seviyesini geçerek rekor kırdı. Bu hızlı yükseliş yatırımcıları gümüşe çekmeye başladı. Altın tarafında da 6 bin lira sınırına çok az kaldı. Yatırımcılar yeni senede de bu yükselişlerin devamının gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Tarihte bir ilk yaşanacak" diyerek bomba bir açıklama yaptı.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüşe yönelik CNNTürk'e dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Benim 2025 yılındaki şampiyonum gümüştü." ifadelerini kullanan Memiş "Önlenemez yükselişle birlikte gramı 85 lira seviyesinin üzerine kadar yükselerek Gram gümüş tarafında %150 bir değer artışı gördük. Onsu da 60 doları geçti bu yıl, %100 bir getiri sağladı. Artış değeri olarak gümüş yılı birinci tamamlıyor." dedi. Memiş şunları kaydetti:
‘TARİHTE İLK KEZ’ DEYİP AÇIKLADI
Gram gümüş tarafında da üç haneli rakam bekliyorum tarihte ilk kez. Bu da 120 lira seviyesi. Benim hedefimde olacak 2026 yılında.
Genelde altın-gümüş kendi arasında yarışır ama yılı gümüş birincilikle bitirir mi sorusunun cevabı ben de evet. Yani 2026 yılında şampiyon yine gümüş olur diye ben tahmin ediyorum.
GRAM 6 BİN LİRA OLMUŞ
Gümüşe artık farklı bir pencereden bakmak lazım, halk çok alışmasa da. Gram altın olmuş 6 bin lira. Alınsa bile küçük miktarda alınıyor. Altın düğünlerde çok tercih edilemiyor. Alınamıyor. Dolayısıyla bir tasarruf aracına dönüştü.