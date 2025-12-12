Altın 6 bin liraya gidiyor gümüşte inanılmaz şeyler oluyor! İslam Memiş'ten bomba açıklama

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüşe yönelik CNNTürk'e dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Benim 2025 yılındaki şampiyonum gümüştü." ifadelerini kullanan Memiş "Önlenemez yükselişle birlikte gramı 85 lira seviyesinin üzerine kadar yükselerek Gram gümüş tarafında %150 bir değer artışı gördük. Onsu da 60 doları geçti bu yıl, %100 bir getiri sağladı. Artış değeri olarak gümüş yılı birinci tamamlıyor." dedi. Memiş şunları kaydetti: