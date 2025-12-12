MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti! Bahçeli: Her cümlesine imzamı atıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti. "Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" diyen Buldan, görüşmenin çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli olduğunu vurguladı.MHP Genel Başkanı Bahçeli de, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

PERVİN BULDAN: ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Buldan "İmralı'daki görüşme ve sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdik. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir görüşme oldu. Yeni bir zemin, yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Yeni aşamada yasal bir zemin gerektiğine dikkat çeken Buldan “Barış yasası olmalıdır, özellikle ifade etmek istiyorum. Biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına inanıyoruz.” dedi.

BAHÇELİ: HER CÜMLESİNE İMZAMI ATIYORUM

Devlet Bahçeli ise “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum.” ifadesini kullandı.

HEYET, DEVA PARTİSİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etti. Ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.