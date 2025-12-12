BIST 11.291
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün bu yıl 15. kez düzenlediği gecede, iş dünyasına kattığı "vizyon" ve "liderlik anlayışı" ile dikkati çeken Safi, Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Safi, gençlerin sorularını yanıtladı, iş dünyasına ilişkin tavsiyeler verdi. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, hem gençler arasında hem de iş dünyasında dikkati çekmeye devam ediyor.

