BIST 11.270
DOLAR 42,69
EURO 50,11
ALTIN 5.940,60
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 ismin üstünü çizdi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 ismin üstünü çizdi

Beşiktaş'ta devre arası öncesi büyük değişim kapıda. Sergen Yalçın'ın raporuyla Felix Uduokhai, Jonas Svensson, David Jurasek ve Rafa Silva ile yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar, bu hamleyle yeni transferler için yer açmayı hedefliyor.

Abone ol

Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanırken kadro yapılanmasında önemli adımlar atılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, yeni transferlere yer açmak adına ayrılacak isimleri netleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

4 FUTBOLCUYLA YOL AYRIMI
Ara transfer döneminde kadrosuna en az 6 takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş, kontenjan açmak amacıyla 4 isimle vedalaşma kararı aldı. Teknik heyetin planlamasında bu oyuncuların yeni sezonda yer almadığı belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER

Siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai, Jonas Svensson ve David Jurasek artık kadroda düşünülmüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonas Svensson ile herhangi bir uzatma planı yapılmazken, Felix Uduokhai'nin ise bonservisiyle gönderilmesi hedefleniyor.

BENFICA İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ

Benfica'dan kiralanan ve beklentilerin altında kalan David Jurasek için sözleşme feshi gündemde. Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken kısa süre içinde resmi adım atılması bekleniyor.

RAFA SILVA İLE AYRILIK NEREDEYSE KESİN

Beşiktaş'ta en dikkat çeken ayrılık ihtimali ise Rafa Silva cephesinde yaşanıyor. Portekizli yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaklaşık 5-6 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifinin gelmesi halinde Rafa Silva'nın ülkesine dönmesine izin verilecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'tan olan tüm alacaklarından da feragat edeceği ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!
Mehmet Şimşek'ten ekim ayı cari açık sonuçlarıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten ekim ayı cari açık sonuçlarıyla ilgili açıklama
Altının performası yatırımcıları BES fonlarına yöneltti
Altının performası yatırımcıları BES fonlarına yöneltti
Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor
Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba
Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı
Bakanlık tek tek açıkladı! 36 ürün daha kara listeye alındı...
Bakanlık tek tek açıkladı! 36 ürün daha kara listeye alındı...
Fotoğrafı var denilen spiker Ela Rumeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması
Fotoğrafı var denilen spiker Ela Rumeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması