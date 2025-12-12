Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmasızlığın sürdürülmesi için oluşturulan mekanizmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla iki ülke arasında enerji, ticaret, yatırım ve diğer alanlardaki iş birliğini artırmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Erdoğan, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin uzatılmasının memnuniyet verdiğini, çatışmasızlığın sürdürülebilmesi için oluşturulan mekanizmaya Türkiye'nin de katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.