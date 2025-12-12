BIST 11.270
DOLAR 42,69
EURO 50,11
ALTIN 5.940,60
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğu Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Resim: 1

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!
Ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den iyi haber!
Mehmet Şimşek'ten ekim ayı cari açık sonuçlarıyla ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten ekim ayı cari açık sonuçlarıyla ilgili açıklama
Altının performası yatırımcıları BES fonlarına yöneltti
Altının performası yatırımcıları BES fonlarına yöneltti
Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor
Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba
Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama! İtibar suikasti ve gizli tanık kısmı bomba
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı
Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı
Bakanlık tek tek açıkladı! 36 ürün daha kara listeye alındı...
Bakanlık tek tek açıkladı! 36 ürün daha kara listeye alındı...
Fotoğrafı var denilen spiker Ela Rumeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması
Fotoğrafı var denilen spiker Ela Rumeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "dünya barışı" mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "dünya barışı" mesajı
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı!
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yeniden hastaneye kaldırıldı!