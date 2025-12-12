BIST 11.270
Yarın sabah çok kuvvetli kar geliyor! Bu illerdekiler dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli kar ve sağanak uyarısında bulunuldu. Beklenen yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını...

Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

