Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli SDG açıklaması! Sınır ötesi operasyon var mı?

Milli Savunma Bakanlığınca, basın bilgilendirme toplantısının ardından gündemdeki sorulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada öne çıkan cümle Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin ayak sürümesi oldu. MSB açıklamasında "SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir." denildi. Açıklamada sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin de SGK vurgusu dikkat çekiciydi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. TSK faaaliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamalarda öne çıkan Suriye'deki durum ve SDG'nin ayak sürüme çabalarına yönelik oldu.

SDG'nin zaman kazanma çabası boşuna

Açıklamada YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin süreçte ayak sürümesine ilişkin şöyle denildi:

-"SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir.

-Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir.

-SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik.

-SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

Sınır ötesi operasyon mu var?

TSK'nın Suriye'ye tahkimat görüntülerine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

-"Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir.

-Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir.



-Burada asıl takip edilmesi gereken, TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir."

Tom Barrack'ın açıklamaları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir." bilgisi paylaşıldı.