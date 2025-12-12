Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor

Etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle İsrail'in 2 yıl süren soykırımı nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çilesi daha da ağırlaştı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı 2 yıllık soykırım nedeniyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, en büyük insani krizlerden biriyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü, bu da bölgedeki yapıların yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor.

Varılan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine büyük oranda izin vermedi. Bu nedenle Gazze'deki Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin çilesi daha da arttı. Gıda sıkıntısı ve barınma sorunu çeken Filistinlilerin kaldığı çadırları aşırı yağışlar nedeniyle su bastı.

Çoluk çocuk binlerce Filistinli, gidecek yerleri olmadığı için yağmur sularıyla dolan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

Son 24 saatte biri bebek 2 çocuk soğuktan öldü

Gazze'deki Filistinliler, aşırı yağışların yanı sıra soğuk havayla da mücadele ediyor.

Yaklaşık 2 yıllık soykırım nedeniyle onlarca kez yerinden edilen Filistinliler, giyecek kıyafet bile bulmakta zorlanıyor.

Hem aşırı yağışlar hem soğuk hava, Gazze'de ölümleri de beraberinde getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte biri bebek diğeri 9 yaşında iki çocuk soğuktan donarak hayatını kaybetti. Soğuktan ölen çocukların sayısı 3'e yükseldi.

Fırtınanın İsrail saldırılarında hasar alan binaları yıkması sonucu 8 kişi öldü

Gazze'deki bazı Filistinliler, çadırlardaki zorlu şartlar nedeniyle İsrail saldırılarında ağır hasar alan ve yıkılma riski bulunan binalarda kalmayı tercih ediyor.

Filistinliler, yağmur altında çadırda kalmak ile yıkılma riski bulunan binalara sığınmak arasında seçim yapmak zorunda kaldı.

Sivil savunma ekiplerinin verilerine göre, Gazze'de son 24 saatte şiddetli fırtına nedeniyle İsrail saldırılarında hasar alan en az 10 ev yıkıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bir binanın yıkılması sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kent merkezindeki bir duvarın çadırların üzerine yıkılması nedeniyle 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şati Mülteci Kampı'nda dün de şiddetli fırtına sebebiyle çöken duvarın altında kalan 1 Filistinli ölmüştü.