Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 yemeğini açıkladı: Türkiye'den listeye giren 10 lezzet...
Taste Atlas, 2025/26 yılı için için hazırladığı ''Dünyanın En İyi 100 Yemeği'' listesini paylaştı. Binlerce kullanıcının oyları ile gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan listede Türkiye, yine güçlü bir şekilde temsil edildi. Geleneksel Türk mutfağından tam 10 yemek, bu yıl da üst sıralarda kendine yer bulmayı başardı.
Peki Türkiye'den listeye giren o 10 eşsiz lezzet hangileri dersiniz? Bakın neler var...
Vori-vori 1. Sırada Yer Aldı
Vori-vori, Paraguay mutfağına ait bir çorbadır ve mısır unu ile peynirden yapılan küçük topların et veya sebze suyunda pişirilmesiyle hazırlanır. Çorba genellikle tavuk, soğan, sarımsak, maydanoz ve bazen biberle lezzetlendirilir.
Pizza Napoletana 2. Sırada Yer Aldı
İtalya’nın simgesi olan gerçek pizza Napoletana, birkaç basit malzemeyle hazırlanır ve iki çeşitte sunulur: Marinara, sarımsak ve kekik aromalı domates sosu ile yapılan temel Napoli pizzası; Margherita ise domates, mozzarella ve taze fesleğenle hazırlanır ve renkleri İtalyan bayrağını simgeler.
Tajarin al tartufo bianco d'Alba 3. Sırada Yer Aldı
Tajarin al tartufo bianco, Alba bölgesinin ünlü beyaz trüf mantarıyla lezzetlendirilmiş bir makarna yemeğidir. El yapımı tajarin makarnası, tereyağı, karabiber ve taze rendelenmiş beyaz trüf ile hazırlanır. Üzerine genellikle biraz Parmigiano peyniri serpilir ve basit malzemelerle zengin ve aromatik bir tat sunar.