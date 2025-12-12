Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 yemeğini açıkladı: Türkiye'den listeye giren 10 lezzet...

Dünya mutfaklarının önde gelen platformlarından biri olan Taste Atlas, 2025/26 dönemi için hazırladığı ''Dünyanın En İyi 100 Yemeği'' listesini duyurdu. Kullanıcı oyları ile gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerinden oluşan liste, bu yıl da Türkiye'nin geleneksek tatlarına güçlü bir şekilde dikkat çekiyor. Özellikle yöresel lezzetlerin öne çıktığı Türk mutfağı, dünya genelinden büyük beğeni toplayarak kebaplardan tencere yemeklerine kadar birçok tarifle üst sıralara yerleşmeyi başardı. Cağ kebabından iskendere, hünkar beğendiden paçanga böreğine uzanan geniş bir yelpazede Türkiye, bu prestijli listede adından söz ettiriyor.

Peki Türkiye'den listeye giren o 10 eşsiz lezzet hangileri dersiniz? Bakın neler var...