BIST 11.296
DOLAR 42,69
EURO 50,18
ALTIN 5.960,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ağrı merkez ile Patnos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezi ve Patnos ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 8,64 gram sentetik uyuşturucu, 0,50 gram esrar, 1 av tüfeği, 2 dolu kartuş ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...
7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ilk toplantı! TÜRK-İŞ katılmadı Bakan Vedat Işıkhan'a dosya sundu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ilk toplantı! TÜRK-İŞ katılmadı Bakan Vedat Işıkhan'a dosya sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Sürdürülebilir Finans Forumu’nda Türkiye’nin yeşil dönüşümü İçin yatırım fırsatları ele alındı
Sürdürülebilir Finans Forumu’nda Türkiye’nin yeşil dönüşümü İçin yatırım fırsatları ele alındı
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasında ara karar
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasında ara karar