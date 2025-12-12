BIST 11.311
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti

Şarkıcı Gül Tut’un (Güllü) Yalova Çınarcık’ta eğlendiği sırada apartmanın 5’inci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, olay anında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun emniyette cinayeti itiraf ettiği iddia edildi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

GÜLLÜ'NÜN KIZININ ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İDDİASI

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Güllü'nün öldüğü gün aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. 

Ulu'nun ifadesinde, Güllü’nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söylediği belirtildi.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güllü'nün ölüm anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

KIZI İDDİALARI REDDETTİ

Cinayetle suçlanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise arkadaşı Sultan Nur Ulu tarafından ortaya atılan bu iddiaları ve ifadeyi reddetti.

Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Gözaltındaki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AVUKATLAR DOSYADAN ÇEKİLDİ

Soruşturmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları da dosyadan çekildiklerini açıkladı.

Polis ekipleri, yurtdışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'yu birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

