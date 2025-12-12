BIST 11.311
Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde özel bir kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen 5 işçi AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı.

İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Madencilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.

