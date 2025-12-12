BIST 11.311
DOLAR 42,70
EURO 50,16
ALTIN 5.909,89
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Meteoroloji’den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Giresun’un doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkili olacağını, kıyılarda sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar beklendiğini bildirdi.

Abone ol

Kış aylarının gelmesiyle bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - Resim: 0

HAFTA SONU İSTANBUL YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin hafta sonu raporuna göre, İstanbul dahil yurdun kuzey bölgesindeki çok sayıda ilde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonuna ilişkin Meteoroloji'nin haritası şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü
Putin ve Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Meclis'te cinsel taciz soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
Güllü'nün 42 yıllık arkadaşından şoke eden iddia! Meğer vefatından 3 gün önce böyle söylemiş
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davası için ilk duruşma tanihi belli oldu
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yönetimini açıkladı
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Ankara'da ulaşım ücretine zam geldi! İşte zamlı tam ve öğrenci bilet ücreti
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Pendik'te yangında ölen 3 çocuğun naaşı toprağa verildi...
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye "Onur Ödülü"
7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...
7 vekilin dokunulmazlık dosyası meclise geldi! Özgür Özel'de aralarında...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ilk toplantı! TÜRK-İŞ katılmadı Bakan Vedat Işıkhan'a dosya sundu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ilk toplantı! TÜRK-İŞ katılmadı Bakan Vedat Işıkhan'a dosya sundu