AFAD duyurdu 2 bölgemizde arka arkaya 2 korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), akşam saatlerinde Karadeniz ve Akdeniz açıklarında peş peşe depremler meydana geldiğini açıkladı.
KARADENİZ VE AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM
Karadeniz açıklarında meydana gelen korkutan depremin saat 20.13'te yerin 6.07 kilometre derinlikte oluştuğu ölçüldü.
7 DAKİKADA 2 DEPREM
Karadeniz'deki depremden 7 dakika sonra saat 20.20'de ise Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'deki depremin ise yerin 9.12 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.