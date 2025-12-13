Kolon kanseri tedavisi görüyordu! Başkan Durbay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi’nde entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı ve sağlık durumunun kritik şekilde sürdüğü açıklandı. Hastaneden yapılan açıklamada, Durbay’da çoklu organ yetmezliği tablosunun devam ettiği ve yoğun bakımda destek tedavileriyle yakından izlendiği belirtildi.Abone ol
Kolon kanseri tedavisine Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı bildirilmişti.
dGülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik seyrettiği bildirildi.
Manisa Şehir Hastanesinin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.