Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz

Dilek İmamoğlu’nun Sözcü TV’de yaptığı açıklamalarda, eşine yönelik haberleri “iftira” olarak nitelendirip gazetecilere sert tepki göstermesi tartışma yaratırken, Gazeteci Fuat Uğur bu sözlere TGRT Haber’de yanıt vererek Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada ciddi deliller bulunduğunu savundu.

Yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, bugün katıldığı Sözcü Tv'de gazetecileri hedef aldı.

Dilek İmamoğlu, "Siz her gün ekranlarda bu yalanları, iftiraları tekrarlarken kul hakkına giriyorsunuz. Yalan söylemenin ne kadar kötü olduğunu bilerek büyüdüm. Ama siz bunu nasıl yapıyorsunuz. Sizin eşiniz, çocuğunuz, çoluğunuz yok mu? Bu kadar iftiradan sonra onların yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz? 9 aydır ispatlanmamış bir suç için bunu sürekli ekran başında tekrar etmek anayasal suçtur. Bunu neden yapıyorsunuz? İnsanların gözünün içine baka baka neden bu yalanı söylemeye devam ediyorsunuz? Siz de bunların iftira olduğunu biliyorsunuz." diyerek Ekrem İmamoğlu hakkında haber yapan gazetecilere hakaretlerde bulundu.

FUAT UĞUR'DAN DİLEK İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Gazeteci-Yazar Fuat Uğur, Dilek İmamoğlu'nun hakaretlerine sert tepki gösterdi.

Uğur, TGRT Haber'de Dilek İmamoğlu'na şu sözlerle cevap verdi:

Dilek İmamoğlu'nun ağır hakaretlerine bir cevabımız var. Siz, Bayan İmamoğlu, idrak edemediğiniz durum şu. Eşiniz Ekrem İmamoğlu sadece Türkiye Cumhuriyeti değil dünya tarihinin en büyük yolsuzluk, rüşvet davalarından birinin sanığı. Ayrıca kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün ele başı olarak yargılanıyor. Davanın iddianamesinde yüzlerce delil, belge, 76 itirafçı var. İtirafçılar eşinizin yakın arkadaşları, itiraflarının hepsi delillere dayalı. Eşinizin arkadaşları rüşvet aldım diyor ve paraları eşinize aktardıklarını söylüyor. İtirafçılar rüşvet miktarlarını eşinizle konuştuğunu itiraf ediyor. Siz şimdi biz gazetecilerin bunu konuşmasını kul hakkı yemek olarak niteliyor ve utanmıyor musunuz? diyorsunuz. Şaka mısınız Dilek Hanım? Bizi eşinizin fonladığı gazeteci kılıklı şahıslarla karıştırıyor olabilirsiniz ama biz mamalanan gazetecilerden değiliz. Biz gazeteciyiz, bu yaşa dişiyle tırnağıyla gelmiş emekçileriz. Aldığımız diplomaları eşinizin diplomasıyla karıştırmayın. Anamızın ak sütü kadar helal. Hiçbir okula yasadışı geçiş yapmadık. Mesleğimizin hakkını verdik. Bu iddianameyi konuşmamak ahlaksızlıktır, onursuzluktur, meslek ahlakına uymamaktır, örtbas etmektir. Bizim eşimiz ve çocuklarımız var tabiki, tam da bu yüzden milyonlarca insanın hakkını, çoluk çocuğun hakkını gasp edenleri, çalınan on milyarlarca lirayı konuşmak bizim boynumuzun borcu. Utanması gerekenler biz değiliz, bence aynaya bakın. Sizin trollerinizin, CHP şube müdürünün ve emrinizdeki gazetecilerin yapması gereken şey, bu iddialara cevap vermek, varsa delilleriniz ortaya koymak olmalı. Eşinizin mahkeme şovları sizi yanıltmasın. Hakimler şova değil, iddialara verilen belgeli savunmalara bakar. Artık ezberlediğimiz ve kabak tadı veren "Bu siyasi operasyondur" lafı. "İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yöneliktir" teranesini geçin ve artık bunu sunmaktan vazgeçin. İnsan olan insanın bu iddianamede delilleriyle ortaya koyulan belgeler karşısında utanır. Eşiniz ve sizin sürekli ısıtıp ısıtıp ortaya koyduğunuz şey Andersen'den Masallar. İnsan utanır yahu! Kul hakkından bahsedene bakın, bu ne türden bir cüretkarlıktır. Tek kelime ile inanılmazsınız Dilek Hanım. Bizi anamız, babamız ve atalarımız haram kavramını öğreterek yetiştirdi. Ahlak dersi alacağımız son kişi bile değilsiniz. Bu cevabı size vermek zorundayız. Bize hakaret edemezsiniz, biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Biz gazetecilik görevimizi yapacağız.