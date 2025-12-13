Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan tutuklandı

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Adliye girişinde gazetecilerin, "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır. Gerçekler çıkacak ortaya." cevabını verdi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sultan Nur Ulu ve 3 kişi hakkında karar

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

Güllü'nün kızının arkadaşı cinayeti itiraf etti iddiası

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Güllü'nün öldüğü gün aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildiği sırada Gül Tut'un aile avukatları gazetecilere açıklamada bulundu.

Avukatlardan Mert Erdoğan, Gül Tut'un vasiyeti gereği çocuklarına sahip çıkmak adına dosyada vekillik görevine başladıklarını söyledi.

Sürecin başında Gül Tut'un çocukları Tuğyan ve Tuğberk ile görüştüklerini, kendileri açısından dosyada bir şüphe bulunması durumunda vekillikten çekilecekleri yönünde anlaştıklarını belirten Mert Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada bugüne kadar mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Geçtiğimiz 3 gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeler alınmaya başladı. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına Tuğberk ve Tuğyan'dan aldığımız onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Bu Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz sadece rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki son aşama göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan Hanım yönünden başka bir meslektaşımız tarafından devam ettiriliyor. Bu, Gül Hanım'ın manevi mirasına duyduğumuz saygıdır."

"Bir itiraf var"

Erdoğan, gazetecilerin, "Bu karara sizi iten Sultan Hanım'ın itirafçı olduğu iddiası mı?" sorusunu, "Bir itiraf var veya yok diyemeyiz çünkü dosyada kısıtlılık kararı var. Bu aşamada bekleyeceğiz. 2 gün önce adli makamların elinde ne varsa bugün de aynı deliller var. Değişen bir şey yok. Kısıtlılık kararı var. Süreci izleyip göreceğiz." diye yanıtladı.

Avukat Aycan Sevsay da Tuğyan Ülkem Gülter'in dosyasından çekildiklerini kaydetti.

"Tuğyan Hanım'ın dosyadaki sıfatı değişti." diyen Sevsay, şunları söyledi:

"Biz de ekip olarak en başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe sezersek Güllü Hanım'ın bizdeki kıymetli mirasına saygısızlık olmaması adına dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. O yüzden bugün Güllü Hanım'a verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu, Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmektedir. Kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik kararı vardır."