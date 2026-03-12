Şamil Tayyar, Ak Parti'deki rahatsızlığı açıkladı! "Eski milletvekillerinin çoğunluğunun ..."

AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partinin kuruluşundan bugüne görev yapmış milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar yemeğinde yaşananları anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, parti içindeki "dışlanmışlık" hissine ve iletişim bariyerlerine dikkat çekti.

Abone ol

Paylaşımında iftar programındaki atmosfere değinen Şamil Tayyar, Erdoğan’ın AK Parti’yi bir "dava partisi" olarak tanımladığını ve vekiller arasında eski-yeni ayrımı yapmadıklarını vurguladığını belirtti.

Erdoğan’ın özellikle tecrübeli isimlerin mevcut kadrolara "siyasi koçluk" yapabileceğine dair ifadelerinin salonda büyük alkış aldığını ifade eden Tayyar, bu onore edici yaklaşımın heyecanı artırdığını kaydetti.

Eski milletvekillerinin çoğunluğunun kendisini "dışlanmış" ve "etkisizleştirilmiş" hissettiğini gözlemlediğini belirten Tayyar, Erdoğan’ın dokunaklı cümlelerinin bu "buruk yüreklere" temas ederek gönül aldığını aktardı.

İftarın eski vekiller için düzenlenmesine rağmen, Erdoğan'ın etrafındaki mevcut görevli kadroların oluşturduğu "kuşatmanın" pek aşılamadığını vurgulayan Tayyar, bu bariyeri aşabilen az sayıdaki vekilin ancak mutlu olabildiğini ifade etti.

RAHATSIZLIĞI ÇÖZÜMÜYLE AÇIKLADI

Parti içindeki bu tıkanıklığın aşılması için çözüm önerisini de paylaşan Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan kendi başkanlığında eski vekillerle istişare toplantıları yapması gerektiğini savundu.