BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  GÜNCEL

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu

İSTANBUL'da Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olan kazadan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında Türkiye’nin iade talebi, ABD’deki federal mahkeme tarafından temyiz süreci gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

Abone ol

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 2024 yılında meydana gelen ve Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazanın ardından ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında Türkiye’nin yaptığı iade başvurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME İADEYİ DURDURDU
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, ABD’de davaya bakan Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, iade talebiyle ilgili bazı anayasal sorunlar bulunduğunu belirterek dosyanın temyizde incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu - Resim: 0

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEYECEKLER
Mahkeme kararında özellikle iade talebine dayanak yapılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarına ve dosyada yer alan bazı eksik bilgilere dikkat çekildi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu - Resim: 1

Karara göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalacak ve Türkiye’ye iade edilmeyecek.

OĞUZ MURAT ACİ'Yİ ÖLDÜRÜP ABD'YE KAÇMIŞLARDI
Mart 2024’te Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana gelen kazada, o dönem 17 yaşında olan Timur Cihantimur’un kullandığı otomobil bir ATV’ye çarpmış, kazada Oğuz Murat Acı yaşamını yitirmişti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu - Resim: 2

Kaza sonrası Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un olay yerinden ayrılarak önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittiği ortaya çıkmıştı. ABD’de tutuklanan anne ve oğlu hakkında Türkiye iade talebinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi
İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı
Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı
Milli Parklar yasası çıktı! Artık ücretsiz giriş yok parasız girene 4 kat ceza var
Milli Parklar yasası çıktı! Artık ücretsiz giriş yok parasız girene 4 kat ceza var
Çocuklarda masum bir ateş ve bir paket cipsin bedeli diyaliz olmasın
Çocuklarda masum bir ateş ve bir paket cipsin bedeli diyaliz olmasın
Enpara Bank 267 ton karbon emisyonunu nötrledi
Enpara Bank 267 ton karbon emisyonunu nötrledi
MHP lideri Bahçeli'den İstiklal Marşı mesajı: Muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır
MHP lideri Bahçeli'den İstiklal Marşı mesajı: Muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır
Türkiye, havalimanlarının karbon yönetiminde dünyada ikinci sırada
Türkiye, havalimanlarının karbon yönetiminde dünyada ikinci sırada
İran'ın açıklamaları sonrası flaş adım! Dev banka BAE'de şubelerini kapattı
İran'ın açıklamaları sonrası flaş adım! Dev banka BAE'de şubelerini kapattı
TÜİK: Türkiye’de yaşlı nüfus 9,5 milyonu aştı
TÜİK: Türkiye’de yaşlı nüfus 9,5 milyonu aştı
İran o gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verdi mi?
İran o gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verdi mi?