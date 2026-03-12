Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu

İSTANBUL'da Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olan kazadan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında Türkiye’nin iade talebi, ABD’deki federal mahkeme tarafından temyiz süreci gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 2024 yılında meydana gelen ve Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazanın ardından ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında Türkiye’nin yaptığı iade başvurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME İADEYİ DURDURDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, ABD’de davaya bakan Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, iade talebiyle ilgili bazı anayasal sorunlar bulunduğunu belirterek dosyanın temyizde incelenmesi gerektiğini kaydetti.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEYECEKLER

Mahkeme kararında özellikle iade talebine dayanak yapılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarına ve dosyada yer alan bazı eksik bilgilere dikkat çekildi.

Karara göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalacak ve Türkiye’ye iade edilmeyecek.

OĞUZ MURAT ACİ'Yİ ÖLDÜRÜP ABD'YE KAÇMIŞLARDI

Mart 2024’te Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana gelen kazada, o dönem 17 yaşında olan Timur Cihantimur’un kullandığı otomobil bir ATV’ye çarpmış, kazada Oğuz Murat Acı yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un olay yerinden ayrılarak önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittiği ortaya çıkmıştı. ABD’de tutuklanan anne ve oğlu hakkında Türkiye iade talebinde bulunmuştu.