BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  GÜNCEL

İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam

İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam

İlaç fiyatlarına yüzde 6 oranında zam yapıldı. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 26 lira 87 kuruşa yükseldi. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

Buna göre 25 lira 33 kuruş olan euro kuru, 1 Nisan'a kadar 26 lira 87 kuruş olarak kabul edilecek.

1 Nisan itibarıyla ise euro kuru yüzde 8 daha yükseltilerek 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100 lira 37 kuruş, diğer ürünlerde 52 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Bu değerlerin altındaki ilaçlar için euro kuru güncellemesi yapılmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama
Hürmüz Boğazı krizinin bilançosu netleşiyor! Böyle devam ederse...
Hürmüz Boğazı krizinin bilançosu netleşiyor! Böyle devam ederse...
CHP lideri Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Yandex Türkiye'den Apple CarPlay ve Android Auto'ya yeni navigasyon özellikleri
Yandex Türkiye'den Apple CarPlay ve Android Auto'ya yeni navigasyon özellikleri
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
MSB'den açıklama geldi! S-400 yerine neden Patriot tercih edildi?
MSB'den açıklama geldi! S-400 yerine neden Patriot tercih edildi?
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir
İsrail'i çılgına çeviren Türkiye gerçeği! İsrailli yazar yazdı: Asıl stratejik risk...
İsrail'i çılgına çeviren Türkiye gerçeği! İsrailli yazar yazdı: Asıl stratejik risk...
Türkiye'nin başına 20 milyon ödül koyduğu Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin başına 20 milyon ödül koyduğu Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu