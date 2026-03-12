Türkiye, havalimanlarının karbon yönetiminde dünyada ikinci sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, havalimanlarının karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarıyla küresel ölçekte önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Türkiye, 52 havalimanına Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı (Airport Carbon Accreditation-ACA) kapsamında verilen ACA sertifikasıyla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında kabul edilen ve 2020 yılı sonrası küresel iklim rejimini düzenlemeyi amaçlayan Paris Anlaşması'nı 22 Nisan 2016'da imzaladığını ve 7 Ekim 2021'de onayladığını anımsattı.

Avrupa Birliği tarafından 2019'da ortaya konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin benimsendiğini bildiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Eylül 2021'de Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ilan edildi. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları hız kazandı." diye konuştu.

DHMİ, en fazla ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi

Uraloğlu, bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından 2020 yılında Karbonsuz Havalimanı Projesi'nin başlatıldığını aktararak, havalimanlarında karbon yönetimi başta olmak üzere çevresel etkilerin kontrol altına alınmasına yönelik sistematik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında her yıl sera gazı envanter raporlarının hazırlandığını ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, "Havalimanlarımız, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International-ACI) tarafından yürütülen ACA kapsamında sertifikalandırıldı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, küresel geçerliliğe sahip bu programın, havalimanlarının karbon emisyonlarını ölçmelerine, azaltmalarına ve karbon yönetimi performanslarını uluslararası ölçekte belgelendirmelerine imkan sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, havalimanlarında karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarıyla küresel ölçekte önemli bir konuma ulaştığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"ACA kapsamında 2021'de pilot olarak belirlenen 12 havalimanımız sertifikalandırıldı. 2022'de yürütülen yaygınlaştırma çalışmalarıyla 31 havalimanı daha programa dahil edildi ve sertifikalı havalimanı sayımız 43'e yükseldi. 2025'te Rize-Artvin ile İstanbul Atatürk havalimanları da programa dahil edildi ve sertifikalı havalimanımız 45 oldu. Böylece DHMİ, 45 havalimanı ile küresel ölçekte en yüksek sayıda ACA sertifikasına sahip havalimanı işletmecisi konumuna ulaştı. DHMİ'nin yanında kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yer alan 7 havalimanımız da ACA sertifikasına sahip bulunuyor. Dünya genelinde 92 ülkede 652 havalimanı ACA kapsamında yer alıyor. Türkiye, 52 havalimanına Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında verilen ACA sertifikasıyla ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Böylece ülkemiz, havalimanı işletmeciliğinde çevresel sürdürülebilirlik alanında dünyada öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor."

DHMİ tarafından işletilen ACA sertifikasına sahip havalimanları şu şekilde sıralandı:

"Gaziantep, Bursa Yenişehir, Erzincan Yıldırım Akbulut, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şırnak Şerafettin Elçi, Kapadokya, Adana, Trabzon, Ağrı Ahmed-i Hani, Amasya Merzifon, Balıkesir Merkez, Batman, Bingöl, Çanakkale Gökçeada, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Hatay, Iğdır Şehit Bülent Aydın, Isparta Süleyman Demirel, Kars Harakani, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli Cengiz Topel, Malatya, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar, Muş Sultan Alparslan, Ordu-Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Şanlıurfa GAP, Tekirdağ Çorlu Atatürk, Tokat, Uşak, Van Ferit Melen, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir Koca Seyit, Sinop, Sivas Nuri Demirağ, Konya, Rize Artvin ve İstanbul Atatürk havalimanları."

KÖİ kapsamında işletilen İstanbul, Ankara Esenboğa, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas Bodrum, İzmir Adnan Menderes ve Gazipaşa Alanya havalimanları da ACA sertifikasına sahip bulunuyor.