İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi

İstanbul’da etkili olan son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 45,95’e yükseldi. Alibeyköy Barajı’nda su seviyesinin artmasıyla Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda inşa ettiği Mağlova Kemeri’nin ayaklarının bir bölümü yeniden su altında kaldı. Dronla görüntülenen kemerin çevresinde su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı görüldü.

Abone ol

İstanbul’da son haftalarda etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesine yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 45,95 seviyesine yükseldi. Yağışların etkisi özellikle Alibeyköy Barajı çevresinde dikkat çekici görüntüler oluştururken, 16. yüzyılda inşa edilen Mağlova Kemeri’nin ayaklarının bir kısmı yeniden suyla kaplandı.

İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 45,96 olarak ölçüldü. Su seviyesindeki artış özellikle Alibeyköy Barajı’nda belirgin hale geldi. Baraj kotunun yükselmesiyle birlikte, Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin alt bölümleri suyla çevrelendi.

Dronla kaydedilen görüntülerde kemerin çevresindeki su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı görülürken, tarihi yapının ayak kısımlarının kısmen su altında kaldığı dikkat çekti. Uzmanlar, kış ve ilkbahar döneminde alınan yağışların su rezervleri üzerinde olumlu etki yarattığını belirtirken, buna rağmen su kullanımında tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

DÖRT ASIRLIK YAPI YENİDEN SUYLA ÇEVRELENDİ

Yaklaşık dört asırlık geçmişe sahip olan Mağlova Kemeri, baraj seviyesindeki artışla birlikte yeniden suyla buluştu. Osmanlı döneminde su kemeri olarak inşa edilen ve mimari özellikleriyle dikkat çeken yapı, baraj seviyesinin yükselmesiyle görsel açıdan da dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Kemerin ayaklarının kısmen su altında kalması, barajlardaki doluluk oranındaki artışı da gözler önüne serdi.

İstanbul barajlarında güncel doluluk oranları

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: yüzde 65,87

Darlık Barajı: yüzde 61,98

Elmalı Barajı: yüzde 86,87

Terkos Barajı: yüzde 29,27

Alibey Barajı: yüzde 35,94

Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88

Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38

Istrancalar Barajı: yüzde 36,09

Kazandere Barajı: yüzde 56,49

Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42