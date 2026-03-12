BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  GÜNCEL

Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te

Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te

Doğum izine yönelik düzenlemelerin yer aldığı teklifin görüşmeleri komisyonda oy birliğiyle bayramdan sonraya ertelendi.

Abone ol

Türkiye’de çalışan kadınların doğum sonrası istihdamda kalmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, Ramazan Bayramı sonrası Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile doğum izni süresi artırılırken, çalışan annelere sağlanacak ödeme tutarları da yükseliyor.

DOĞUM İZNİ 16 HAFTADAN 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeye göre, ister memur ister işçi olsun tüm çalışan kadınlar için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut izne eklenen 8 haftalık süre, doğum sonrası izne ilave edilecek.

Kadınlar doğuma iki hafta kala iş yerlerinde çalışmaya devam edebilecek, ardından izinlerini kullanabilecek.

ÖDEME TUTARLARI 336 BİN TL’YE KADAR YÜKSELEBİLECEK

Yeni yasal taslakla birlikte çalışan annelere yapılan toplam ödeme tutarlarının 336 bin TL’ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu destek, kadınların hem doğum sonrası istihdamda kalmasını hem de kariyerlerini sürdürmesini amaçlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Yandex Türkiye'den Apple CarPlay ve Android Auto'ya yeni navigasyon özellikleri
Yandex Türkiye'den Apple CarPlay ve Android Auto'ya yeni navigasyon özellikleri
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
MSB'den açıklama geldi! S-400 yerine neden Patriot tercih edildi?
MSB'den açıklama geldi! S-400 yerine neden Patriot tercih edildi?
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir
İsrail'i çılgına çeviren Türkiye gerçeği! İsrailli yazar yazdı: Asıl stratejik risk...
İsrail'i çılgına çeviren Türkiye gerçeği! İsrailli yazar yazdı: Asıl stratejik risk...
Türkiye'nin başına 20 milyon ödül koyduğu Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin başına 20 milyon ödül koyduğu Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Şamil Tayyar, Ak Parti'deki rahatsızlığı açıkladı! "Eski milletvekillerinin çoğunluğunun ..."
Şamil Tayyar, Ak Parti'deki rahatsızlığı açıkladı! "Eski milletvekillerinin çoğunluğunun ..."
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu
İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi
İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi