Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te

Doğum izine yönelik düzenlemelerin yer aldığı teklifin görüşmeleri komisyonda oy birliğiyle bayramdan sonraya ertelendi.

Türkiye’de çalışan kadınların doğum sonrası istihdamda kalmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, Ramazan Bayramı sonrası Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile doğum izni süresi artırılırken, çalışan annelere sağlanacak ödeme tutarları da yükseliyor.

DOĞUM İZNİ 16 HAFTADAN 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeye göre, ister memur ister işçi olsun tüm çalışan kadınlar için doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut izne eklenen 8 haftalık süre, doğum sonrası izne ilave edilecek.

Kadınlar doğuma iki hafta kala iş yerlerinde çalışmaya devam edebilecek, ardından izinlerini kullanabilecek.

ÖDEME TUTARLARI 336 BİN TL’YE KADAR YÜKSELEBİLECEK

Yeni yasal taslakla birlikte çalışan annelere yapılan toplam ödeme tutarlarının 336 bin TL’ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu destek, kadınların hem doğum sonrası istihdamda kalmasını hem de kariyerlerini sürdürmesini amaçlıyor.