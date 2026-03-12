BIST 13.306
İran o gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verdi mi?

İran'ın "Hindistan'a ait petrol taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiği" öne sürülürken, Tahran'dan bir kaynak söz konusu iddiayı yalanladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, enerji arzı sebebiyle endişe konusu olmaya devam ediyor.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, "İran'ın Hindistan bandıralı en az 2 tankerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine izin verdiği" iddiaları, yerel basında geniş yer buldu.

Tahran'dan ismi paylaşılmayan bir kaynak ise NDTV'ye yaptığı açıklamada, bu iddiayı reddetti.

